Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: hausse de taux directeurs prévue en juillet information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - S'il laisse pour l'heure ses taux d'intérêt directeurs inchangés, le conseil des gouverneurs de la BCE affiche son intention de les relever de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de juillet.



À plus long terme, le conseil prévoit de les relever à nouveau en septembre, mais précise que le calibrage de cette hausse des taux dépendra de la mise à jour des perspectives d'inflation à moyen terme.



Si les perspectives d'inflation à moyen terme persistent ou se détériorent, une augmentation plus importante sera appropriée en septembre. Au-delà, sur la base de son évaluation actuelle, une trajectoire progressive mais durable de nouvelles hausses serait appropriée.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.