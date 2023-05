Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: fin des réinvestissements APP en juillet information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne indique prévoir de mettre fin aux réinvestissements dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP) à compter de juillet 2023.



Le portefeuille de l'APP diminue à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit pas tous les remboursements de principal des titres arrivant à échéance. La baisse s'élèvera à 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023.



S'agissant du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), le conseil entend réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme au moins jusqu'à fin 2024.





