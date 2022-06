Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: fin des achats dans le cadre de l'APP information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE annonce avoir décidé de mettre fin aux achats nets d'actifs dans le cadre de son programme d'achat d'actifs (APP) à compter du 1er juillet 2022.



La BCE a l'intention de continuer à réinvestir, intégralement, les paiements de principal provenant de titres arrivant à échéance achetés dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée au-delà de la date à laquelle elle commence à relever les taux directeurs.



Elle entend en outre réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) au moins jusqu'à la fin de 2024.





