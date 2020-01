Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE : évaluation de la stratégie de politique monétaire Cercle Finance • 23/01/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE indique avoir lancé ce jour une évaluation de sa stratégie de politique monétaire, 'dans le strict respect du mandat de la BCE de maintien de la stabilité des prix inscrit dans le traité'. 'Cette évaluation portera notamment sur la formulation quantitative de la stabilité des prix, la gamme des instruments de politique monétaire, les analyses économique et monétaire et les modes de communication', explique l'institution francfortoise. 'D'autres considérations, en rapport avec la stabilité financière, l'emploi et le développement durable, seront également prises en compte dans l'évaluation', poursuit la BCE, précisant qu'elle devrait être achevée d'ici fin 2020.

