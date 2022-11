BCE: de nouvelles hausses de taux en vue selon les 'minutes' information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - Les taux d'intérêt de la zone euro vont devoir continuer à remonter afin de contenir la progression de l'inflation, d'après les 'minutes' de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE).



D'après les responsables de l'institution, les dernières statistiques ayant trait à l'inflation ne sont 'pas du tout rassurantes' et demeurent encore bien supérieures aux attentes.



Concernant l'éventualité d'une récession, les membres du conseil des gouverneurs ont estimé qu'une récession peu profonde ou 'technique' était peu susceptible d'endiguer l'inflation compte tenu du récent élan haussier des prix et de la difficulté à faire refluer les tensions inflationnistes.



La BCE considère ainsi qu'en cas de récession peu profonde, elle devrait poursuivre la normalisation et le resserrement de la politique monétaire, mais qu'elle pourrait être tenue d'opérer une pause en cas de récession prolongée et profonde.



Pour les analystes, il est difficile d'anticiper, à partir de ces déclarations, quelle sera la prochaine décision prise par l'autorité centrale à l'issue de sa réunion du mois de décembre.



'Le scénario d'une hausse de taux de 50 points de base semble le plus probable, mais la possibilité d'un nouveau relèvement de 75 points semble de plus en plus tenir la corde', soulignent les économistes de Capital Economics.



Le bureau de recherche économique fait remarquer qu'à l'issue de la réunion du mois d'octobre, la proposition visant à relever les taux directeurs de 75 points de base a été soutenue par une 'très large majorité' des membres du conseil.



A l'inverse, seuls 'quelques membres' ont exprimé leur préférence pour une augmentation des taux directeurs de 50 points de base, montre le compte-rendu.



Privés de l'orientation de Wall Street, fermée pour Thanksgiving, les marchés financiers européens n'ont guère réagi à la publication de ces 'minutes'.