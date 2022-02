Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: confirmation des annonces de décembre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, la BCE confirme son intention d'interrompre ses achats nets d'actifs au titre du PEPP fin mars 2022 et de réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP au moins jusqu'à la fin de 2024.



Elle confirme aussi ses rythmes mensuels d'achats nets dans le cadre de l'APP à 40 milliards d'euros au cours du deuxième trimestre 2022, puis à 30 milliards au cours du troisième, avant de reprendre un rythme mensuel de 20 milliards à partir d'octobre 2022.



Enfin, la BCE a décidé que le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.