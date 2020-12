Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE : conditions pour le TLTRO III recalibrées Cercle Finance • 10/12/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Parmi les mesures décidées face à la crise, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de recalibrer les conditions fixées pour la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III). Il a notamment décidé d'allonger de douze mois, jusqu'en juin 2022, la période pendant laquelle des conditions nettement plus favorables s'appliqueront. Trois opérations supplémentaires seront par ailleurs effectuées entre juin et décembre 2021. Le conseil a en outre décidé de prolonger, jusqu'en juin 2022, la durée de l'ensemble de mesures d'assouplissement des garanties qu'il avait adoptées les 7 et 22 avril. Il réévaluera les mesures d'assouplissement des garanties avant juin 2022.

