BCE : Capital Economics salue les annonces sur le PEPP

(CercleFinance.com) - Capital Economics souligne que les annonces de la BCE sur son PEPP (programme d'achat d'urgence pandémique), à l'issue de sa réunion, font 'plus que dépasser les attentes élevées que les responsables avaient encouragées avant la réunion'. La BCE a en effet décidé de porter le montant du PEPP de 750 à 1350 milliards d'euros, d'étendre sa durée au moins jusqu'à fin juin 2021, et indiqué qu'elle réinvestira les remboursements de principal arrivant à maturité au moins jusqu'à la fin de 2022. 'Ceci devrait aider à soutenir le sentiment positif pour la zone euro pour encore un moment', juge le bureau d'analyse, ajoutant qu'il 'suffira à justifier la vision que les responsables de la zone euro agissent ensemble, au moins pour le moment, face à la crise'.

