BCE: avec une inflation à 2%, une baisse des taux se précise

(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne comme en Espagne a fortement décéléré au mois d'août, pour revenir à des niveaux proches de l'objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), ce qui accroît fortement les chances de voir l'institution baisser ses taux en septembre.



Selon l'institut fédéral de la statistique (Destatis), l'inflation calculée aux normes harmonisées européennes IPCH est ressortie en hausse de 2% en Allemagne août sur un an.



Ce chiffre s'inscrit parfaitement en ligne avec l'objectif visé par la BCE, qui s'est donné pour mission de maintenir la hausse des prix à un niveau légèrement inférieur à 2%.



Calculé selon les normes nationales, l'indice des prix à la consommation affiche même une progression de 1,9% Outre-Rhin sur un an, revenant à l'intérieur de la cible de la BCE pour la première fois en trois ans.



'Attention, car ce ralentissement est largement dû à la chute des prix de l'énergie', tempèrent les économistes de Commerzbank dans une note de réaction.



'Cela laisse entendre que l'inflation ne pourrait rester en-dessous du seuil des 2% que pendant une courte période', estime la banque allemande.



En Espagne, l'inflation calculée selon les normes harmonisées européennes a également connu un brusque coup de frein en août, à +2,4% contre +2,8% en juillet, là encore en raison du reflux des prix de l'essence.



Pour les professionnels, ces statistiques font penser que l'inflation en zone euro - dont les chiffres seront officiellement publiés vendredi - devrait elle aussi revenir dans la zone des 2% au mois d'août.



Les équipes de Barclays, qui prévoient un taux d'inflation annuel de 2,2% dans la région sur le mois qui s'achève, estiment que la statistique pourrait plutôt ressortir à 2,1% demain.



En dépit de l'inflation toujours persistante dans le secteur des services, Capital Economics juge cette dynamique suffisamment bonne pour justifier une baisse des taux le mois prochain, tout en précisant s'attendre à un assouplissement monétaire 'progressif' de la part de la BCE.



'Nous sommes toujours d'avis que la banque centrale ne réduira ses taux qu'une fois par trimestre, jusqu'à ce que son taux de dépôt finisse par atteindre 2,5%', indique le bureau d'études londonien.





