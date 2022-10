Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: ajustement des conditions du TLTRO III information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - Outre le relèvement de ses taux directeurs, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'ajuster les taux d'intérêt applicables aux TLTRO III à compter du 23 novembre et de proposer aux banques des dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire.



'Actuellement, compte tenu de l'accélération inattendue et exceptionnelle de l'inflation, il est nécessaire de recalibrer cet instrument pour garantir qu'il soit cohérent avec le processus plus large de normalisation de la politique monétaire', explique-t-il.



Enfin, pour mieux aligner la rémunération des réserves obligatoires détenues par les établissements de crédit auprès de l'Eurosystème sur les conditions en vigueur sur le marché monétaire, le conseil a décidé de la fixer au taux de la facilité de dépôt de la BCE.





