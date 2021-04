BCA Research : Mathieu Savary prend la tête de l'investissement stratégique européen

(AOF) - BCA Research, un spécialiste sur le marché des enquêtes indépendantes macro-économiques mondiales, a annoncé que Mathieu Savary occupait à présent le rôle de stratégiste en chef de l'investissement stratégique européen. Sous sa direction, l'investissement stratégique européen s'appuiera sur les bases solides de BCA Research en termes de macro-économie. Ses publications vont inclure des analyses de phénomènes mondiaux, comme les liquidités, les conditions financières, le marché des actions et comment cet ensemble influence l'économie de manière générale.

