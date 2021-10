BCA Research : la pénurie d'électricité en Chine aura un impact sur les métaux de base

(AOF) - Robert P. Ryan, Stratège en chef pour les matières premières et l'énergie chez BCA Research a analysé la flambée des prix de l'énergie dans le monde. Selon lui, la pénurie d'électricité en Chine due à l'épuisement des stocks de charbon et à la faible disponibilité de l'hydroélectricité fera baisser les stocks de cuivre et d'aluminium, car les raffineries de ce pays - qui représentent environ la moitié de la capacité mondiale - sont fermées pour économiser l'énergie.

Étant donné le rôle essentiel que les métaux de base joueront dans la décarbonisation de l'économie mondiale, il faudra que les capacités alternatives soient incitées par des prix plus élevés en dehors de la Chine pour réduire le risque de concentration des raffineries à l'avenir, indique l'expert.

Par ailleurs ajoute-t-il, la faiblesse inattendue de la production d'énergie renouvelable dans l'UE et au Royaume-Uni après l'hiver froid de l'année dernière maintiendra la concurrence avec la Chine pour les cargaisons de GNL élevée cet hiver. Cette situation met également en évidence les conséquences imprévues de la réduction progressive de la production de combustibles fossiles sans un soutien suffisant.

Enfin, le US Climate Prediction Center a maintenu ses prévisions de La Niña à 70-80%, ce qui augmente les chances d'un hiver plus froid que la normale pour l'hémisphère nord. On ne peut toutefois pas écarter totalement la possibilité de températures normales à plus élevées, tempère Robert P. Ryan.