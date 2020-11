Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : vend sa filiale aux USA pour 11,6 Md de dollars à PNC Cercle Finance • 16/11/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - BBVA a accepté de vendre sa filiale aux États-Unis à PNC pour 11,6 milliards de dollars, un montant qui représente presque 20 fois les bénéfices 2019 de l'unité, ou encore près de 50% de la capitalisation boursière actuelle de BBVA. 'PNC a reconnu la grande valeur de notre franchise client unique et de notre formidable équipe aux États-Unis, qui fera partie d'un groupe de services financiers de premier plan dans le pays', a déclaré Carlos Torres Vila, président exécutif de BBVA. L'accord devrait se conclure mi-2021 une fois que les approbations réglementaires requises auront été obtenues.

