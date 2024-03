Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - BBVA gagne près de 2% à Paris, après que Oddo BHF a confirmé son conseil de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 11,7 à 12,9 euros, sur un relèvement de ses anticipations de résultat net (+4% en moyenne sur 2024-26) et un ajustement de ses paramètres de valorisation sur la Turquie.



Le bureau d'études met en avant la solidité des fondamentaux et la perspective à court et moyen terme d'une réduction graduelle de la décote appliquée sur les activités turques dans la valorisation du groupe bancaire basque.



'La tenue prochaine (fin du mois) des élections municipales en Turquie pourrait constituer un point d'étape clé de notre thèse d'investissement', juge l'analyste, dont le nouvel objectif de cours implique un potentiel d'appréciation de près de 30% pour le titre.





Valeurs associées BBVA Sibe +2.79%