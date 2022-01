Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: sept milliards d'euros distribués en deux ans information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire espagnol BBVA a déclaré lundi qu'il prévoyait de distribuer plus de sept milliards d'euros à ses actionnaires au titre des exercices 2021 et 2022.



Dans une interview diffusée sur le site de l'Internet de l'établissement, son président Carlos Torres Vila souligne que cet objectif correspond à près de 20% de la capitalisation boursière actuelle du groupe.



Dans le détail, Torres Vila explique que BBVA compte verser 3,5 milliards d'euros à ses actionnaires pour l'exercice 2021 sous forme de dividendes et de rachats d'actions, puis le même montant en 2022.



Le président de l'établissement fait valoir que ce montant correspond à un taux de distribution ('payout') du bénéfice annuel compris entre 40% et 50%.



Concernant l'activité économique, le cadre dirigeant déclare s'attendre à ce que la reprise se poursuive en 2022 grâce au reflux des incertitudes entourant l'inflation, les tensions au niveau de la chaîne d'approvisionnement et l'apparition de nouveaux variants du Covid-19.



A la Bourse de Madrid, l'action BBVA progressait de 0,6% lundi en tout début d'après-midi.





