BBVA: Sabadell dénonce un non-respect de la loi sur les OPA

(CercleFinance.com) - Sabadell a estimé hier soir que la divulgation d'informations le concernant par BBVA, à l'origine d'une OPA hostile sur son capital, constituait une violation des lois applicables en matière boursière.



Dans un avis transmis à la CNMV, l'autorité de surveillance des marchés financiers espagnols, le groupe bancaire espagnol souligne que ces données, qu'il juge incomplètes, sont susceptibles d'induire en erreur le marché.



Le groupe indique avoir informé la CNMV de ces manquements, avec l'objectif de fournir aux investisseurs des informations complètes et transparentes et d'assurer un processus ordonné et correct.



BBVA, qui a officialisé hier une offre publique d'achat non sollicitée sur son concurrent, a présenté un certain nombre d'éléments censés caractériser l'activité de son rival afin de convaincre les analystes et les investisseurs du bien-fondé de l'opération.





Valeurs associées BBVA Sibe +1.70%