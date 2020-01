Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : s'associe à Nok Nok sur l'authentification biométrique Cercle Finance • 14/01/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - BBVA s'associe à l'expert en authentification Nok Nok Labs pour renforcer la sécurité de ses systèmes biométriques sur les appareils mobiles, a annoncé la banque espagnole. Grâce à cet accord, Nok Nok, basé en Californie, fournira à BBVA une série de fonctionnalités technologiques permettant à la banque d'offrir des solutions d'authentification sécurisées et évolutives. L'objectif est de remplacer l'utilisation de mots de passe par des mécanismes d'authentification biométrique sécurisés qui sont protégés par des systèmes de cryptage, a déclaré BBVA. Sa plateforme de banque mobile est déjà utilisée par plus de la moitié de ses clients dans le monde.

