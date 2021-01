Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : réalise la vente d'une unité au Paraguay Cercle Finance • 25/01/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - La banque espagnole BBVA a annoncé avoir conclu la vente de son unité du Paraguay au Grupo Gilinski de Colombie pour environ 250 millions de dollars (environ 210 millions d'euros). L'accord - qui a été annoncé en 2019 - devrait générer une perte de capital d'environ 9 millions d'euros en raison des bénéfices que BBVA a enregistrés sur cette unité, a déclaré le groupe. L'activité de BBVA au Paraguay avait un actif total de 1,9 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros) à la fin du troisième trimestre 2020.

Valeurs associées BBVA Sibe +0.77%