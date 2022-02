Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: parts accrues dans la néobanque brésilienne Neon information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - BBVA a annoncé lundi qu'il prévoyait d'investir quelque 300 millions de dollars (environ 263 millions d'euros) au sein de la néo-banque brésilienne Neon.



La transaction prévoit l'acquisition d'actions supplémentaires représentant 21,7% du capital, ce qui portera sa participation à un total de 29,7%, en tenant compte de l'investissement déjà réalisé en 2018.



Dans un communiqué, le groupe bancaire espagnol souligne qu'au-delà de l'aspect innovant de Neon, cette opération va lui permettre de se renforcer sur le marché brésilien, l'un des premiers au monde avec une population de 210 millions d'habitants.



Créée en 2016, Neon est une banque en ligne qui s'est donnée pour objectif d'améliorer l'accès aux services financiers des particuliers, des auto-entrepreneurs et des PME.



L'entreprise revendique déjà 15 millions de comptes-clients.





