BBVA : nouvelle prévision de BPA sur l'exercice 2022 Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - UBS maintient sa position 'neutre' sur BBVA avec un objectif de cours rehaussé de 4,85 à 5,1 euros, dans le sillage d'un relèvement d'environ 6% de son estimation de BPA 2022 pour l'établissement bancaire espagnol. 'La restructuration nationale est largement alignée sur les attentes et déjà reflétée dans la valorisation', estime le broker, qui voit toutefois 'des catalyseurs potentiels dans un déploiement de capitaux lié à des perspectives améliorées de coût du risque'.

Valeurs associées BBVA Sibe -0.90%