BBVA : meilleur profit ajusté annuel depuis 2009

(CercleFinance.com) - BBVA prend 1,9% à Madrid, à la suite de la présentation par la banque d'un profit hors éléments exceptionnels en croissance de 2,7% à 4,83 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, son niveau le plus élevé depuis 2009. En incluant les impacts des ajustements de survaleur sur sa franchise américaine au quatrième trimestre et des gains en capital sur la vente de BBVA Chili en 2018, le profit net attribuable s'est toutefois contracté de 35% à 3,51 milliards d'euros. 'Les résultats ont été soutenus par une augmentation des revenus récurrents et un endiguement des dépenses opérationnelles', explique l'établissement espagnol, qui a l'intention proposer un dividende brut stable à 0,16 euro par action en avril prochain.

Valeurs associées BBVA Sibe -0.58%