Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : le titre avance après un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre BBVA s'inscrit en petite hausse vendredi à la Bourse de Madrid, dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Berenberg. Le broker est passé ce matin d'une recommandation 'vendre' à un conseil 'conserver' sur la valeur bancaire espagnole, tout en portant son objectif de cours de 2,1 à 5,3 euros. Dans une note de recherche, Berenberg justifie son relèvement par la perspective d'une meilleure rémunération des actionnaires du groupe, sur fond de redressement de l'activité économique. 'Avec des investisseurs enclins à favoriser les établissements bancaires les mieux capitalisés du fait de la reprise des paiements de dividendes, la position capitalistique améliorée de BBVA - suite à la cession de sa filiale américaine - constitue un élément clé, de notre point de vue', explique l'intermédiaire allemand. D'après Berenberg, le débat autour de BBVA a désormais basculé, passant d'une préoccupation liée au capital à une 'optionalité' accrue en matière de redistribution, un scénario qu'il estime toutefois bien intégré dans le cours de Bourse. Vers 12h30, l'action BBVA avance de 0,2%, une évolution globalement en ligne avec celle du marché espagnol et de l'indice IBEX.

Valeurs associées BBVA Sibe -0.17%