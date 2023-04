Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: le bénéfice porté par le Mexique et la Turquie information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 12:36









(CercleFinance.com) - BBVA a signé au premier trimestre un bond de 39% de son bénéfice net, gonflé par de solides performances au Mexique et en Turquie, qui ont plus que compensé la forte augmentation de ses coûts.



La banque espagnole a fait état jeudi matin d'un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros sur la période janvier-mars, contre 1,32 milliard un an plus tôt, supérieur aux attentes des analystes.



Les résultats de la banque ont été soutenus par la croissance de ses activités au Mexique, un marché clé pour le groupe, ainsi que par une amélioration de ses comptes en Turquie, un autre marché prometteur.



Au Mexique, le bénéfice net a bondi de 44% pour atteindre 1,28 milliard, soutenu par une forte activité de crédit.



En Turquie, le groupe a dégagé a profit net de 277 millions d'euros, à comparer avec une perte de 76 millions sur la même période de l'exerice 2022.



Ces performances lui ont permis de plus que contrebalancer la flambée de 25% de ses dépenses opérationnelles au cours du trimestre, que le groupe explique par l'envolée de l'inflation dans tous les pays où il opère.



A la Bourse de Madrid, l'action BBVA gagnait 2,4% vers 12h30 suite à la parution de ces chiffres.





Valeurs associées BBVA Sibe +2.18%