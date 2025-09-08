BBVA lance son offre de €14,8 mds sur Sabadell

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a officiellement lancé lundi une offre publique d'achat hostile de 14,8 milliards d'euros sur son concurrent de plus petite taille Sabadell SABE.MC .

La combinaison des deux groupes donnerait naissance à la deuxième plus grande banque espagnole en termes d'actifs nationaux, d'une valeur d'environ 1.000 milliards d'euros, derrière Caixabank CABK.MC .

Les actionnaires de Sabadell ont jusqu'au 7 octobre pour apporter leurs actions, selon le calendrier communiqué, les résultats de l'offre devant être publiés le 14 octobre.

BBVA propose désormais une action ordinaire nouvellement émise et 0,70 euro en espèces pour chaque 5,5483 actions ordinaires de Sabadell, ce qui équivaut à environ 14,76 milliards d'euros pour l'ensemble de Sabadell, selon les calculs de Reuters, sur la base des cours de clôture de vendredi.

À en juger par la performance des actions des deux banques depuis que l'offre a été annoncée pour la première fois en avril 2024, les investisseurs semblent s'attendre à ce que BBVA améliore son offre, même si la banque a écarté cette possibilité. Toutefois, elle peut légalement relever son offre jusqu'à cinq jours avant la fin de la période d'acceptation.

Vers 07h08 GMT les titres BBVA et Sabadell restaient stables, progressant respectivement de 0,19% et 0,06%.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)