BBVA lance son offre de €14,8 mds sur Sabadell
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 09:17

La banque espagnole BBVA

BBVA.MC a officiellement lancé lundi une offre publique d'achat hostile de 14,8 milliards d'euros sur son concurrent de plus petite taille Sabadell SABE.MC .

La combinaison des deux groupes donnerait naissance à la deuxième plus grande banque espagnole en termes d'actifs nationaux, d'une valeur d'environ 1.000 milliards d'euros, derrière Caixabank CABK.MC .

Les actionnaires de Sabadell ont jusqu'au 7 octobre pour apporter leurs actions, selon le calendrier communiqué, les résultats de l'offre devant être publiés le 14 octobre.

BBVA propose désormais une action ordinaire nouvellement émise et 0,70 euro en espèces pour chaque 5,5483 actions ordinaires de Sabadell, ce qui équivaut à environ 14,76 milliards d'euros pour l'ensemble de Sabadell, selon les calculs de Reuters, sur la base des cours de clôture de vendredi.

À en juger par la performance des actions des deux banques depuis que l'offre a été annoncée pour la première fois en avril 2024, les investisseurs semblent s'attendre à ce que BBVA améliore son offre, même si la banque a écarté cette possibilité. Toutefois, elle peut légalement relever son offre jusqu'à cinq jours avant la fin de la période d'acceptation.

Vers 07h08 GMT les titres BBVA et Sabadell restaient stables, progressant respectivement de 0,19% et 0,06%.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,2350 EUR Sibe +0,53%
BBVA
15,6500 EUR Sibe +0,19%
CAIXABANK
8,6140 EUR Sibe +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

