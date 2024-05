Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: l'offre sur Banco Sabadell devient hostile information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - BBVA a officiellement formulé jeudi son OPA sur Banco Sabadell en s'adressant directement aux actionnaires de son concurrent, qui l'a pourtant éconduit en début de semaine.



L'offre déposée par le groupe bancaire espagnol propose l'échange d'une nouvelle action BBVA à émettre contre 4,83 actions Sabadell existantes, soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture du 29 avril, la veille de la date de la première manifestation d'intérêt de BBVA.



Si l'établissement d'origine basque évoque une offre 'extraordinairement attrayante', le conseil d'administration de Sabadell a préféré la rejeter lundi dernier, considérant que cette proposition 'non sollicité' sous-évaluait significativement son projet d'entreprise ainsi que ses perspectives de croissance.



D'après BBVA, le regroupement permettrait de donner naissance au deuxième groupe bancaire espagnol, avec une part de marché estimée à 21,9% dans les prêts bancaires.



'Après le deal M&A 'game changer' réalisé par CaixaBank sur Bankia en 2020, BBVA s'est logiquement trouvé dans une plus grande nécessité que son rival Santander (...) quant à un 'move' de réaction dans le processus de consolidation bancaire en Espagne compte tenu de son positionnement moins favorable', expliquent les analystes d'Oddo BHF.



D'après le bureau d'études, la part de marché de BBVA en Espagne est aujourd'hui inférieure à 15%, contre 15-20% pour Santander et 25% pour CaixaBank.



Pour rappel, BBVA avait déjà tenté une approche sur Sabadell fin 2020, mais les négociations avaient fini par échouer sur fond de désaccord entre les deux équipes de management.



Si les analystes d'Oddo reconnaissent que la logique 'reste' valide sur le fond, ils disent davantage s'interroger concernant le potentiel d'impact relutif de l'opérations, qu'ils estiment modeste.



Ce point de vue semblait largement partagé par le marché jeudi: vers 11h00, l'action BBVA lâchait près de 6% tandis que le titre Sabadell prenait plus de 3%, les investisseurs semblant tabler sur un éventuel relèvement de l'offre présentée ce matin.





