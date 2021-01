Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : en recul après ses résultats annuels Cercle Finance • 29/01/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - BBVA recule de plus de 2% à Madrid, après la publication par le groupe bancaire d'un profit net attribuable (hors éléments exceptionnels) de 3,08 milliards d'euros pour l'année écoulée, en recul de 36,1% par rapport à 2019. A 12,22 milliards d'euros, le résultat opérationnel de l'établissement espagnol a augmenté de 11,7% en euros constants, 'grâce à une résilience de ses revenus récurrents combinée à des efforts pour contenir les coûts'. BBVA ajoute qu'il a l'intention de 'procéder à un versement cash brut de 0,059 euro par action au titre de 2020', et s'attend à 'reprendre sa politique de distribution aux actionnaires en 2021 avec un taux de distribution de 35 à 40% des profits'.

Valeurs associées BBVA Sibe -2.36%