BBVA discute fusion avec BANCO SABADELL

(AOF) - La banque espagnole BBVA a confirmé discuter avec des représentants de sa concurrente, Banco Sabadell, en vue d'une fusion. Dans leur communication auprès de l'autorité des marchés espagnole, les deux établissement ont précisé avoir entamé un processus de 'due diligence' réciproque, comme il est d'usage dans ce type de transactions, et elles ont nommé des conseillers externes.

Comme il est d'usage en ces circonstances, BBVA a ajouté " il n'est pas certain qu'une telle décision soit prise et que si tel était le cas, aucune décision n'a été prise à propos des termes et conditions d'une éventuelle transaction ".

Depuis plusieurs mois, le secteur bancaire européen connaît une augmentation des opérations de fusions & acquisitions. CaixaBank a annoncé en septembre le rachat de Bankia pour 4,3 milliards d'euros afin de former la principale banque espagnole.