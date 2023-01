Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - BBVA gagne plus de 1% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire espagnol, avec un objectif de cours rehaussé de 7,65 à 7,85 euros.



Le broker explique rester positif sur le dossier à l'approche de la publication au titre du quatrième trimestre 2022 en raison de la vigueur en cours en Espagne et au Mexique. 'Le titre se traite à un niveau bon marché malgré de bonnes performances', ajoute-t-il.





Valeurs associées BBVA Sibe +1.16%