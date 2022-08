Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 15:47









(CercleFinance.com) - BBVA gagne 2% à Madrid sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui, tout en maintenant son opinion 'neutre' 'dans une large mesure pour des questions de valorisation', porte son objectif de cours de 5,9 à 6,3 euros sur le titre de la banque espagnole.



Rappelant la publication vendredi dernier d'un 'résultat net supérieur aux attentes', avec des objectifs financiers confirmés à moyen terme, le bureau d'études ajuste à la hausse ses anticipations de résultat net 2022/2024 de 8% en moyenne.





