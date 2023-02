BBVA: bénéfice record de 6,42 MdsE en 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - BBVA a enregistré un bénéfice net de 6,42 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022 (+38% à taux de change courants, +39% en euros constants).



' 2022 a été une année de croissance pour BBVA. Nous avons enregistré le bénéfice le plus élevé de notre histoire, avec une croissance significative des prêts et des avancées majeures dans notre stratégie, axée sur la numérisation, l'innovation et la durabilité', note le président de BBVA, Carlos Torres Vila.



Le revenu net d'intérêts a grimpé à 19,15 milliards d'euros, en hausse de 35,8% en glissement annuel à changes constants. Le revenu brut a grimpé à 24,89 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 22,9% en glissement annuel.



En termes de rentabilité, la RCP (rentabilité des capitaux propres) atteint 14,6% et le ROTE 15,3% à fin décembre.



'Pour 2023, et malgré l'incertitude, nous continuerons à créer des opportunités pour tous et à contribuer à la croissance économique et sociale des pays dans lesquels nous sommes présents ', conclut Carlos Torres Vila.