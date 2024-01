Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: bénéfice net part du groupe de 8,02 MdsE en 2023 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - BBVA a enregistré un bénéfice net part du groupe record de 8,02 milliards d'euros en 2023, en hausse de 22 % en glissement annuel (+35 % en euros constants).



Le bénéfice récurrent par action a encore augmenté, de 27 %, grâce aux rachats d'actions effectués en 2023. BBVA versera un dividende en numéraire de 0,55 E par action sur un bénéfice 2023, soit 28 % de plus qu'en 2022, et lancera un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant de 781 millions d'euros.



Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net part du groupe a dépassé 2,06 milliards d'euros. La banque s'attend à ce que le bénéfice net attribuable continue de croître en 2024.



La bonne performance de l'activité en 2023 a permis au résultat d'exploitation d'atteindre des niveaux records, avec une augmentation de 39 % en glissement annuel, à 17,23 milliards d'euros.



' Ces résultats nous permettent d'étendre notre impact positif sur la société à l'ensemble de notre empreinte et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes : nos 71,5 millions de clients, nos quelque 800 000 actionnaires, nos plus de 121 000 employés et la société dans son ensemble ', a déclaré Carlos Torres Vila, président de BBVA.



' La banque a ajouté plus de 11 millions de nouveaux clients, dont 65 % par le biais des canaux numériques. Les ventes numériques, en unités, représentent désormais 79 % du total '.





