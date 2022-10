Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA: bénéfice net de 4,84 MdsE sur les 9 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:18









(CercleFinance.com) - BBVA a enregistré un bénéfice net de 4,84 milliards d'euros entre janvier et septembre 2022 (+46,2% à taux de change courants, +47% en euros constants).



' Ce chiffre est le résultat d'une activité accrue, avec une croissance à deux chiffres des crédits (+15% en constants) et une performance positive des revenus récurrents (+28,8 % en constants) ' indique le groupe. Au 3ème trimestre, le résultat net s'est élevé à 1,84 milliard d'euros (+31,4% à taux de change courants, +34,1 en constants).



Le revenu net d'intérêts a grimpé à 13,81 milliards d'euros jusqu'en septembre, en hausse de 32,6% en glissement annuel. Le revenu brut a grimpé à 18,37 milliards d'euros. Cela représente une augmentation de 21,2% en glissement annuel.



En termes de rentabilité, BBVA continue de progresser. Le RCP est passé à 15% et le ROTE à 15,7% à la fin de septembre.



' BBVA s'attend à ce que les prochains trimestres suivent la tendance positive et, comme toujours, nous continuerons à soutenir nos clients: les entreprises, les familles et la société dans son ensemble, dans cet environnement de forte incertitude économique ', a déclaré Onur Genç, DG de BBVA.





Valeurs associées BBVA Sibe -4.27%