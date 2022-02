BBVA: bénéfice de 5,07 milliards d'euros sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 10:46

Les produits nets d'intérêts ont augmenté de 6,1% en 2021 par rapport à l'année précédente, atteignant 14,69 milliards d'euros. Dans l'ensemble, les revenus d'intérêts nets plus les frais et commissions nets ont augmenté de 9,1% au cours de l'année.



Le résultat net des opérations a grimpé à 1,91 milliard d'euros en 2021, en hausse de 30,5% par rapport à 2020. Cela s'explique principalement par la bonne performance de l'unité Marchés mondiaux.



Le résultat opérationnel de l'exercice a grimpé à 11,54 milliards d'euros, avec une croissance à deux chiffres (+10,8%).



Le groupe a enregistré un bénéfice récurrent de 5,07 milliards d'euros en 2021, le plus élevé des dix dernières années, grâce à l'évolution positive du chiffre d'affaires et à la baisse des provisions pour pertes sur prêts. En incluant les impacts non récurrents, le résultat net attribuable s'élève à 4,65 milliards d'euros, soit 3,6 fois plus que les 1,31 milliard d'euros enregistrés en 2020.



BBVA versera un dividende total par action de 0,31 E pour 2021, le plus élevé en espèces de la dernière décennie.



Ces solides résultats ont stimulé la rentabilité de BBVA en 2021, avec un ROTE de 12,0% et un ROE de 11,4% (hors impacts non récurrents).