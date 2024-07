Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: bénéfice de 4,99 MdsE au 1er semestre 2024 (+29%) information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le revenu brut a progressé dans les principaux secteurs d'activité, atteignant 17,45 milliards d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de 31 % par rapport à la même période un an plus tôt.



De janvier à juin, la banque a ajouté 5,6 millions de nouveaux clients, dont 67 % se sont inscrits via les canaux numériques.



Le bénéfice d'exploitation a dépassé la barre des 10 milliards d'euros pour la première fois sur une période de six mois (10,59 milliards d'euros, 39 % en glissement annuel).



Le groupe a enregistré un bénéfice net attribuable record de 4,99 milliards d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de 29 % en glissement annuel (37 % en euros constants).



Le deuxième trimestre a également été le meilleur de l'histoire de la banque, avec un bénéfice de 2,79 milliards d'euros, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'année précédente (37% en euros constants)



Le bénéfice par action pour le trimestre a augmenté à un rythme encore plus rapide, atteignant 0,47 euro, soit 42% en euros courants.



À la fin du mois de juin, le ratio de fonds propres CET1 entièrement chargé s'établissait à 12,75 %.





