Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : bénéfice de 3ème trimestre au-dessus des attentes Cercle Finance • 30/10/2020 à 11:34









(CercleFinance.com) - BBVA a annoncé jeudi un bénéfice en légère baisse au titre du troisième trimestre en dépit de la montée de certaines provisions sur crédits due à l'épidémie de coronavirus. La deuxième banque d'Espagne indique que son bénéfice net sur le trimestre écoulé s'est établi à 1,14 milliard d'euros, contre 1,22 milliard d'euros un an plus tôt, dépassant largement le consensus des analystes qui visait 773 millions. Pour mémoire, le deuxième trimestre de 2020 s'était soldé par un bénéfice de 636 millions d'euros. Les résultats de la banque ont été soutenus par la croissance des activités au Mexique, qui demeure un marché clé pour le groupe, ainsi que par la Turquie, un pays émergent dont est issu son nouveau directeur général, Onur Genç. Le revenu net d'intérêts a reculé à 4,1 milliards d'euros sur la période juillet-septembre, contre 4,5 milliards d'euros à la même époque de l'an dernier. Le ratio de fonds propres 'core Tier 1' - une mesure clé de la santé des établissements financiers - est lui demeuré au-dessus de la barre de 11,5%, passant à 11,52% contre 11,56% un an plus tôt. A la Bourse de Madrid, l'action BBVA grimpait de presque 3% en fin de matinée.

Valeurs associées BBVA Sibe +2.82%