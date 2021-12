Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BBVA: accord avec Accenture autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 12:43

(CercleFinance.com) - Accenture et BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) ont signé un accord de collaboration axé sur l'accélération de la transformation numérique et l'application de l'analyse et de l'intelligence artificielle (IA) afin d'accélérer la prise de décision et le service client.



Dans le cadre de cet accord de 10 ans, BBVA s'appuiera sur la plate-forme SynOps d'Accenture basée sur l'IA pour prendre des décisions reposant sur l'analyse des données, améliorer ses coûts opérationnels et simplifier ses services afin de créer une expérience 'plus fluide'.



L'accord de collaboration avec Accenture accélérera également la transformation numérique dans l'ensemble des opérations principales de BBVA, fait savoir Accenture.