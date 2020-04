Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BBVA : 1er trimestre plombé par la crise sanitaire Cercle Finance • 30/04/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - BBVA recule de 2,5% à Madrid, après la publication d'un profit récurrent en hausse de 6,4% à 1,26 milliard d'euros, mais d'un résultat net de 292 millions sous le poids de provisions de 1,43 milliard liées à la crise du Covid-19. La banque espagnole explique que ces chiffres comprennent des dépréciations plus élevées sur des actifs financiers, principalement en raison de la détérioration du scénario macroéconomique résultant de la pandémie. En tenant compte de l'ajustement de survaleur sur sa division américaine, liée elle aussi à la crise sanitaire, BBVA indique avoir essuyé une perte de 1,79 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

Valeurs associées BBVA Sibe -3.98%