Bayer : Werner Baumann reconduit jusqu'en 2024

(CercleFinance.com) - Bayer indique que son conseil de surveillance a décidé, à l'unanimité, de prolonger le mandat du président du directoire Werner Baumann jusqu'au 30 avril 2024, un mandat qui devait expirer à l'assemblée générale prévue en 2021. Travaillant pour le groupe allemand de produits pharmaceutiques et d'agrochimie depuis 1988, Werner Baumann fait partie de son directoire depuis 2010, directoire dont il assure la présidence depuis mai 2016. Par ailleurs, Bayer fait part de progrès réalisés avec l'avocat du groupe de plaignants sur un plan révisé pour gérer et résoudre des demandes futures potentielles sur le Roundup, plan dont les détails doivent être finalisés au cours des prochaines semaines.

