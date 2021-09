Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : Vividion doté d'un conseil scientifique consultatif information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa filiale Vividion Therapeutics -société pharmaceutique de nouvelles technologies travaillant notamment sur les cancers et les troubles immunitaires- va se doter d'un conseil scientifique consultatif (SAB) composé de leaders de l'industrie en oncologie, immunologie, biologie chimique et développement de médicaments. ' Ce groupe prestigieux de leaders scientifiques apportera des informations précieuses à Vividion alors que nous travaillons au développement d'une large offre de thérapies avec des cibles de grande valeurs en oncologie et en immunologie', a expliqué en substance Bob Abraham, directeur scientifique de Vividion.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.