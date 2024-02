Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: Vividion démarre un essai clinique information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Vividion Therapeutics démarre un essai clinique de phase I sur les tumeurs solides et hématologiques avancées. Vividion est une société biopharmaceutique et une filiale en propriété exclusive et indépendante de Bayer AG.



L'essai clinique de phase I va évaluer le VVD-130850, un inhibiteur oral expérimental de STAT3 pour le traitement de ses tumeurs.



' Le début de l'essai représente une autre étape majeure pour la plateforme innovante de chimioprotéomique de Vividion ' indique le groupe.





