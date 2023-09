Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: Vividion démarre un essai clinique information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 14:49









(CercleFinance.com) - Vividion Therapeutics démarre un essai clinique de phase I dans les tumeurs solides avancées avec l'activateur KEAP1.



Vividion Therapeutics a commencé à administrer des doses aux patients portant sur son activateur oral expérimental de la protéine associée à l'ECH de type Kelch 1 (KEAP1), VVD-130037.



' Le lancement et le dosage de cet essai clinique marquent un point d'inflexion majeur pour Vividion, qui est en train de devenir une société de stade clinique ', a déclaré Aleksandra Rizo, M.D., Ph.D., chef de la direction de Vividion.



' Nous tirons parti de la technologie chimioprotéomique innovante de Vividion pour développer de nouvelles thérapies susceptibles d'arrêter ou d'inverser la progression des maladies ', a déclaré Christian Rommel, Ph.D., membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer et responsable de la recherche et du développement.



' Le démarrage du premier essai clinique de Vividion nous rapproche d'un nouveau traitement oncologique potentiellement significatif pour diverses formes de cancer. '





