Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bayer: vise les opportunités de l'agriculture régénérative information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 16:46

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que sa division 'Crop Science' capitalisera sur les opportunités offertes par le passage à l'agriculture régénérative pour se développer sur les marchés adjacents, en plus de son activité principale de semences, de traits, de protection des cultures et de numérique.



Ainsi, à l'occasion du sommet de l'innovation 2023, la société a identifié un potentiel de croissance dans des segments tels que la fertilité des cultures, les produits biologiques, les biocarburants, la culture du carbone, les services d'application de précision ainsi que les plateformes et marchés numériques, qui répondent tous aux besoins de l'agriculture.



Globalement, la société prévoit d'accéder à des marchés adjacents estimés à plus de 100 milliards d'euros, ce qui permettrait de doubler le marché potentiel de la division qui s'élève aujourd'hui à plus de 100 milliards d'euros pour le seul portefeuille de base.



Dans ce contexte, Bayer envisage de façonner une agriculture régénérative sur plus de 400 millions d'acres (soit environ 1,5 million de km2) d'ici 2035.