Bayer: victoire judiciaire aux USA, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - L'action Bayer s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Francfort au lendemain d'une victoire judiciaire aux Etats-Unis à l'issue d'une des nombreuses procédures ayant trait à son herbicide controversé, le Roundup.



A 11h15, le titre gagne plus de 8% alors que le DAX progresse au même moment d'environ 0,5%.



La justice américaine a annulé jeudi en appel un précédent jugement qui s'était avéré favorable à un couple d'Américains, qui estimait que le lymphome non-Hodgkinien contracté par le mari, un paysagiste professionnel, était dû à une exposition au Roundup.



En conséquence, les époux Schaffner avaient décidé d'attaquer Monsanto, une filiale de Bayer, en justice en 2019.



Dans sa décision rendue hier, le juge Chagares de la Cour fédérale d'appel pour le troisième circuit de Philadelphie considère toutefois que l'argument mis en avant par Bayer est justifié.



Le juge fait en effet valoir que la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) - le cadre juridique qui entoure la régulation des pesticides aux Etats-Unis - impose une uniformité dans l'étiquetage des produits distribués à l'échelle nationale.



En vertu de ces dispositions, Monsanto n'a donc pas violé la législation de Pennsylvanie en omettant de prévenir sur l'emballage de son Roundup que le produit était susceptible de présenter des risques de cancer.



Dans un communiqué, Bayer s'est dit 'satisfait' de la décision du tribunal, estimant qu'elle nécessitait un examen par la Cour suprême des Etats-Unis afin de trancher cette question de droit.



Le groupe souligne qu'à ce jour, 114.000 des 172.000 procédures engagées autour du Roundup ont été résolues ou déboutées.





