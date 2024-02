Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: veut réduire les dividendes pour réduire sa dette information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - La société Bayer AG annonce ce soir qu'elle compte modifier sa politique de dividendes pour les trois prochaines années.



Confronté à un niveau de dette élevé, le groupe pharmaceutique a décidé de revoir ses priorités d'allocation du capital. Par conséquent, le versement d'un dividende de 0,11 euro par action au titre de 2023 sera proposé aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 26 avril 2024.



Outre son niveau d'endettement, Bayer évoque les taux d'intérêt élevés et une situation difficile au niveau des flux de trésorerie disponible.



L'objectif du nouveau modèle opérationnel est de rendre l'entreprise 'beaucoup plus agile et d'améliorer considérablement ses performances opérationnelles', dixit Bayer qui prévoit aussi 'd'importantes suppressions d'emplois'



' Toutes ces mesures sont nécessaires pour positionner l'entreprise en vue de son succès futur. Nous sommes convaincus que notre approche du désendettement profitera à toutes les parties prenantes à long terme ', assure Bill Anderson, le directeur général.





