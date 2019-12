Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 Cercle Finance • 10/12/2019 à 12:41









(CercleFinance.com) - Le groupe Bayer annonce qu'il va intensifier ses efforts en matière de développement durable, le fabricant allemand de médicaments et de produits chimiques espérant atteindre la neutralité carbone dans ses opérations d'ici 2030. Bayer entend ainsi en oeuvre diverses mesures d'efficacité énergétique, passer à 100% d'électricité renouvelable et compenser les émissions restantes. Le groupe précise par ailleurs faire partie d'un groupe de 700 entreprises engagées pour limiter l'augmentation des températures à moins de 2 degrés. Enfin, Bayer va tenter de réduire l'impact sur le climat de ses pesticides de 30% d'ici 2030.

