Bayer : vers un changement de p.d.-g. chez BlueRock

(CercleFinance.com) - BlueRock Therapeutics, une société de Bayer AG, a annoncé aujourd'hui que son actuel p.d.g., le Dr Emile Nuwaysir, serait nommé président du conseil d'administration de BlueRock, à compter du 1er août 2021. Le Dr Seth Ettenberg, actuel directeur scientifique endossera alors le rôle de p.d.-g. de BlueRock, même s'il continuera à jouer un rôle actif en fournissant des conseils sur la stratégie d'entreprise et la R&D. Son successeur, le Dr Seth Ettenberg a rejoint BlueRock en 2020 et a participé au développement de plusieurs nouvelles thérapies cellulaires. 'Notre mission est de créer une médecine active, de façon à traiter la nature complexe des maladies et de créer de l'espoir aussi bien pour le traitement des symptômes que pour le développement de remèdes. Je ne peux pas imaginer une période plus excitante pour diriger BlueRock', a commenté le futur p.d.-g.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.21%