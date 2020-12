Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : va vendre une partie d'Elanco pour 1,6 Mds$ Cercle Finance • 01/12/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé la vente d'une partie de la société de santé animale Elanco pour 1,6 milliard de dollars, faisant ainsi avancer le recentrage de l'activité du groupe après son retrait de l'activité l'année dernière. Bayer a annoncé aujourd'hui le placement de 54,5 millions d'actions d'Elanco Animal Health Incorporated au prix de 30,25 dollars par action, dans le cadre d'une offre publique. Lorsque Bayer a vendu son unité de santé animale à l'entreprise américaine Elanco en 2019, elle a reçu 72,9 millions d'actions d'Elanco, soit environ 15,5 % du capital de la société, en indiquant qu'elle souhaitait céder cette participation 'en temps voulu'.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.47%