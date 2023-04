Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: va présenter ses études en ophtalmologie information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - Bayer et son collaborateur Regeneron présenteront de nouvelles analyses de données cliniques portant sur la formulation expérimentale aflibercept 8 mg à l'occasion de la réunion annuelle de l'Association pour la recherche en vision et en ophtalmologie qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans (Louisiane) du 23 au 27 avril.



Les données mettront en évidence l'engagement de Bayer à faire progresser le besoin non satisfait dans le cadre de la maladie rétinienne exsudative.



Des analyses fourniront ainsi des informations supplémentaires sur les résultats de durabilité des intervalles de traitement prolongés, les caractéristiques des patients ainsi que l'efficacité et l'innocuité de l'aflibercept 8 mg par rapport à l'aflibercept 2 mg (EyleaTM) chez les patients atteints de tumeurs néovasculaires (humide) la dégénérescence maculaire liée à l'âge (nAMD) et la dégénérescence maculaire diabétique (DME).





Valeurs associées BAYER XETRA +0.49%