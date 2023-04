Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: va présenter ses dernières recherches en oncologie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir qu'il présentera les résultats de ses dernières recherches en oncologie à l'occasion de la réunion annuelle 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 14 au 19 avril à Orlando (Floride).



Bayer indique que ses efforts de R&D en oncologie se concentrent notamment sur l'immuno-oncologie de nouvelle génération, les thérapies ciblées par radionucléides et l'oncologie moléculaire de précision.



Dans ce contexte, le laboratoire présentera notamment ses nouvelles recherches autour du darolutamide, un traitement contre le cancer de la prostate. La présentation mettra en évidence les effets anticancéreux synergiques d'un conjugué PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate)-actinium-225 en association avec le darolutamide dans des modèles précliniques de cancer de la prostate.



Bayer présentera également les premiers résultats cliniques de phase 1 sur l'inhibiteur du récepteur des aryl-hydrocarbures (AhR) BAY 2416964, le programme d'immuno-oncologie le plus avancé de la société.



Enfin, les données précliniques sur son nouvel inhibiteur sélectif de la diacylglycérol kinase (DGK) zêta BAY 2965501, qui est en cours d'évaluation clinique de phase 1, seront aussi présentées.





