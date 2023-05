Bayer: va présenter des résultats sur la ménopause information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 10:21

(CercleFinance.com) - Bayer présentera ses derniers résultats de recherche sur les preuves réelles des symptômes de la ménopause et de leur traitement chez les femmes à l'occasion du 14e congrès européen de la Société européenne de la ménopause et de l'andropause (EMAS).



La recherche présentée illustre l'engagement de Bayer à élargir les choix thérapeutiques et à accroître la sensibilisation et l'éducation concernant les symptômes de la ménopause.



Dans ce cadre, l'entreprise étudie de nouvelles approches, y compris l'elinzanetant, un produit en phase finale de développement, afin d'élargir son portefeuille de produits pour la ménopause et de répondre à un important besoin médical non satisfait dans la gestion de la ménopause.



Les données présentées incluront les résultats de l'étude EMPOWER, axée sur la perception des symptômes de la ménopause et de leur traitement.



Les résultats de l'étude REALISE, une évaluation en conditions réelles des symptômes vasomoteurs et autres chez les femmes ménopausées, seront également présentées.